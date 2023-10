Francesca Fagnani con Massimo Giletti: "Momento magico". Cosa bolle in pentola

05 ottobre 2023 a

Tutti si chiedono che fine abbia fatto Massimo Giletti. Dopo la chiusura anzitempo di Non è l'Arena, il programma di politica e di attualità della rete di Urbano Cairo, il giornalista non è ancora tornato in scena. Secondo le ultime indiscrezioni, però, al conduttore sarebbero state affidate delle serate evento dalla Rai. Ieri sera, a sorpresa, Giletti è apparso nelle stories Instagram di uno dei volti di punta del servizio televisivo pubblico: parliamo di Francesca Fagnani. "Questo è un momento magico amici", ha detto la "belva" inquadrando il giornalista. Poi non è mancata l'ironia.

"Io voglio testimoniare perché Massimo Giletti mi ha offerto un bicchiere di vino e lui ha preso la Coca-Cola", ha detto ironicamente la conduttrice del programma rivelazione della Rai. "Tu fai passare per una roba storica una cosa normale", ha ribattuto Giletti, con un sorriso largo. La decisione dei due colleghi di trascorrere una serata insieme ha fatto partire un tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni. Possibile che Fagnani e Giletti stiano pensando di collaborare e di dare avvio a un progetto televisivo da condividere? Il conduttore ha forse intenzione di tornare a Belve per raccontare nuovi retroscena sul suo lavoro e sulla sua vita privata? O magari è stata solo l'occasione per godersi qualche ora in amicizia davanti a un calice di vino e a una bibita frizzante?

Per chi non lo sapesse, Massimo Giletti è già stato una delle "prede" della regina delle belvate. Lo scorso anno, infatti, il giornalista, oltre a lasciare intuire la decisione di intraprendere una relazione con la supercampionessa Sofia Goggia, ha anche parlato del suo addio alla Rai e del suo rapporto con le donne. Sebbene il conduttore sia stato sincero e non sia sfuggito alle domande di Fagnani, ci sarebbe ancora molto da raccontare. D'altronde non sarebbe il primo a tornare nello studio della trasmissione di interviste rock. Già Arisa, infatti, ha concesso una doppia chiacchierata.