Pomeriggio5, lo stratagemma di Mediaset per risollevare gli ascolti di Merlino

Gabriele Imperiale 11 ottobre 2023

Pomeriggio 5 continua ad arrancare. Una partenza quella del programma pomeridiano di Myrta Merlino con ascolti sempre più modesti, settimana dopo settimana. Una caduta in picchiata dello share che aveva addirittura fatto parlare i meglio informati di un probabile addio della padrona di casa e della sua sostituzione con altri volti Mediaset per salvare quello che fu il salotto di Barbara D’Urso. Eventualità poi smentita dalla stessa azienda che aveva dato massima fiducia all’ex volto mattutino di La 7.

Bomba di Dagospia su Myrta Merlino: che fine fa Pomeriggio5

Ma adesso nuove nuvole all’orizzonte e con gli ascolti che si mantengono sempre bassi, a Cologno Monzese si corre ai ripari, o almeno secondo quanto racconta Dagospia. Il giornale di Roberto D'Agostino annuncia che Canale 5 starebbe infatti pensando ad uno stratagemma per dare maggiore spinta al programma di Merlino. Cinque minuti in più alla soap che lo procede: “La Promessa” infatti darebbe a Pomeriggio 5 un traino ancora più alto.

Merlino sempre più in difficoltà: crollo degli ascolti, la Rai è irraggiungibile

La telenovela - con il suo ottimo 20,6% di share - sarebbe così la perfetta esca per far rimanere i telespettatori incollati alla tv e di conseguenza a Pomeriggio 5. Cinque minuti in più per mantenere quell’indice di gradimento che Merlino, in meno di un’ora, è capace di dimezzare finendo sotto il milione di telespettatori con uno share del 16,1% prima, del 13% poi e alla fine del 10,7%. L’ennesima mano tesa da Pier Silvio Berlusconi che ha già fatto molto per Merlino, cancellando la striscia pomeridiana del “Grande Fratello” e permetterle così di iniziare prima della “Vita in Diretta” di Alberto Matano, imbattibile con il suo share ben oltre il 20%.