Pomeriggio5, Merlino sempre più in difficoltà con gli ascolti: la Rai scappa via

Francesco Fredella 10 ottobre 2023 a

Albano Matano (ancora una volta) in corsia di sorpasso. A tutta velocità. La vita in diretta su Rai1 va benissimo e dall'altra parte, a Mediaset, potrebbe verificarsi una vera e propria emergenza ascolti a Pomeriggio5. Cosa sta accadendo al programma ideato e condotto per anni da Barbara d'Urso? Da quando Carmelita è stata sostituita con Myrta Merlino sembra che quel format, dati alla mano, abbia avuto un crollo. Ieri, gli ascolti non sono andati affatto bene: Merlino ha portato a casa un 15,6% - 13% - 10,8% mentre Matano, sempre sul pezzo, ha incassato un bel 20,7% di share facendo gioire viale Mazzini. Dagospia, addirittura, fa un'analisi ancora più forte. E scrive: "Mezzo milione di spettatori sintonizzati su Canale 5 per la soap ‘La promesse’ fugge quando arriva Myrta, che chiude appena sopra il milione". Eppure Mediaset, nei giorni scorsi, aveva diffuso un comunicato parlando dei numeri di Pomeriggio5.

"Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto 'trash televisivo', un’espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare". Lo sottolinea l’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, nel suo intervento sul “Libro dei Fatti 2023” edito da AdnKronos, in uscita il 21 ottobre. Dichiarazioni riportate, stamani, anche da Dagospia (in apertura). Da mesi è iniziata a Mediaset la fase dell'epurazione: niente più trash, niente più grosse litigate in tv. Anche il Grande Fratello, tra Nip e Vip, ha dovuto fare i conti con il nuovo corso, voluto dal numero uno Mediaset.