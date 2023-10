Pomeriggio5, “nessun cambio di conduzione”. La lite su Myrta Merlino

05 ottobre 2023 a

Tira una brutta aria intorno a Myrta Merlino dopo i deludenti risultati degli ascolti di Pomeriggio5, di cui ha raccolto il timone dopo l’addio di Mediaset a Barbara d’Urso. Nelle scorse ore Dagospia ha lanciato la notizia di un’imminente chiusura del programma pomeridiano di Canale5, scatenando la reazione di Lucio Presta. Il noto agente del mondo dello spettacolo, che dal novembre del 2022 segue anche la giornalista campana, ha tuonato contro il sito diretto da Roberto D’Agostino, pubblicando un messaggio di fuoco su Twitter: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”. Presta ha quindi totalmente smentito le ricostruzioni sul destino di Merlino, che in estate ha lasciato L’Aria che Tira per trasferirsi al Biscione. Ma per ora il programma condotto da Alberto Matano su Rai1 la sta surclassando, causando un continuo susseguirsi di voci su chiusure del programma e malessere dei vertici Mediaset.