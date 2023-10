Belve, Amici e Verissimo volano: i verdetti degli ascolti tv

Marida Caterini 07 ottobre 2023 a

a

a

La stagione televisiva Rai e Mediaset dell'autunno 2023 è nel pieno della programmazione. E non tutte le trasmissioni hanno ottenuto il gradimento di pubblico che ci si aspettava. Svettano in cima alla classifica dei più visti e apprezzati, la fiction Rai che con Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha raggiunto il 27% nella prima puntata e il 25 nella seconda dei soliti prodotti Mediaset Amici, Verissimo e Tu si que vales che ha raggiunto il 31% di share a causa anche di una debole controprogrammazione da parte della prima rete di viale Mazzini. Infatti, sabato scorso, Rai 1 proponeva una puntata speciale di Reazione a catena (Tutti giocano a Reazione a catena) con concorrenti personaggi noti del mondo dello spettacolo, che si è fermata al 15% di share. Eppure il game show condotto da Marco Liorni nella fascia preserale di Rai1 spicca per l'altissimo gradimento di pubblico nella versione normale: è uno dei programmi Top della stagione con vette del 27- 28% di share. La versione Vip in prima serata non doveva andare in onda il sabato sera, ma un altro giorno: il pubblico del fine settimana, infatti è diverso.

Boomerissima riparte, gli ospiti scelti da Alessia Marcuzzi

Si sono rivelati molto più forti rispetto al passato due appuntamenti: Belve di Rai 2 con Francesca Fagnani e Ore 14 nel pomeriggio di Rai 2 con la conduzione di Milo Infante che ha trovato la giusta alchimia per interessare la platea televisiva di quell' ora andando anche oltre il 7% di share. La Fagnani con le sue «belvate» ha raggiunto nella prima puntata il 10% di share e il 6.5% nella seconda: ottimi risultati anche se, in questa edizione, ci è sembrata meno agguerrita e più addomesticata. Tra i Top di Rai1 c'è anche Vita in diretta stabile sul 20-21% di share contro Pomeriggio 5 in affanno perché non ne riesce ad eguagliarne i risultati nonostante gli sforzi della nuova conduttrice Myrta Merlino. Ottimi dati per Affari tuoi dopo il Tg1 delle 20 che, con la gestione di Amadeus, supera il 20% di share: il programma che sembrava defunto, è stato come resuscitato salvando il format, ma arricchendolo di suspense e curiosità.

Ritocchini? Patty Pravo lascia di stucco la "belva" Fagnani

Ed ora l'increscioso capitolo dei (tanti) flop. Due, in particolare, i casi Apiù gravi»: La volta buona condotto da Caterina Balivo nel day time di Rai 1 e Il mercante in fiera con un ritrovato Pino Insegno su Rai 2 alle 19.55. Il talk della Balivo, salvo qualche eccezione, si mantiene sotto il 16% che Serena Bortone aveva assicurato alla rete negli anni scorsi con Oggi è un altro giorno. Bisogna trovare una propria identità sia nello schema che nei contenuti. Il mercante in fiera, che segna il ritorno in Raidi Insegno, dopo un iniziale 3.4% di share e dopo essere sceso a 1.9%, si è assestato su circa il due per cento nonostante lo scorporo. Troppo poco per due delle fasce orarie più importanti delle rispettive reti. Certo, Insegno risente della concorrenza dei TG ed a quell'ora non riuscirono neppure Drusilla Foer con L'Almanacco del giorno dopo e Paolo Conticini con Una scatola al giorno. Altro programma debole è Fakeshow in onda il lunedì in prima serata su Rai 2, con la conduzione di Max Giusti. Troppa confusione nei contenuti ed una massiccia controprogrammazione (la fiction su Rai 1 e il Grande Fratello su Rai 2) ne hanno limitato il gradimento: il pubblico è stanco di imitazioni e similari. Per quanto riguarda Canale 5 ci sono da segnalare le disilluse aspettative del Grande Fratello in crisi e della serie La voce che hai dentro con protagonista Massimo Ranieri.

Mediaset "blinda" Merlino, la nota dopo le voci: "Ottimi risultati"

Meglio è andata a Maria Corleone che è riuscita a strappare anche il 15,4% di share: ma ci si attendeva di più. Da segnalazione anche Caduta libera di Gerry Scotti nella fascia preserale, molto lontana dagli ascolti di Reazione a catena. Arriviamo su Rai 3 per il flop della nuova trasmissione di Serena Bortone Chesarà in onda il sabato alle 20.15 e la domenica alle 20.00. Cultura, politica, società e musica sono alla base del programma che non è riuscito finora a raggiungere il 4% di share. Meglio è andata a Maria Corleone che è riuscita a strappare anche il 15,4% di share: ma ci si attendeva di più. Da segnalazione anche Caduta libera di Gerry Scotti nella fascia preserale, molto lontana dagli ascolti di Reazione a catena. Arriviamo su Rai 3 per il flop della nuova trasmissione di Serena Bortone Chesarà in onda il sabato alle 20.15 e la domenica alle 20.00. Cultura, politica, società e musica sono alla base del programma che non è riuscito finora a raggiungere il 4% di share. Meglio è andata a Maria Corleone che è riuscita a strappare anche il 15,4% di share: ma ci si attendeva di più. Da segnalazione anche Caduta libera di Gerry Scotti nella fascia preserale, molto lontana dagli ascolti di Reazione a catena. Arriviamo su Rai 3 per il flop della nuova trasmissione di Serena Bortone Chesarà in onda il sabato alle 20.15 e la domenica alle 20.00. Cultura, politica, società e musica sono alla base del programma che non è riuscito finora a raggiungere il 4% di share. Cultura, politica, società e musica sono alla base del programma che non è riuscito finora a raggiungere il 4% di share. Cultura, politica, società e musica sono alla base del programma che non è riuscito finora a raggiungere il 4% di share.