Belve, la stoccata di Federico Fashion Style: "Non passava la carta...", con chi ce l'ha

Sulla poltroncina di Belve arriva Federico Fashion Style che si confessa a Francesca Fagnani. Quando la conduttrice del programma di Rai2 chiede se la moglie fosse consapevole della sua omosessualità, il "parrucchiere dei vip" rivela: "Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna... ma magari forse stava bene anche a lei".

Quando Fagnani chiede quando ha capito di essere omosessuale, Federico risponde: "Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perchè amavo farei i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi". E sui disturbi alimentari avuti durante l’adolescenza confessa: "Pesavo circa 110 kg. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, era il mio unico sfogo". Sul rapporto sofferto e complicato con sua figlia racconta: "Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco". E alla domanda su che tipo di padre è per sua figlia, racconta: "Per me la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico... sono tutto per lei, io vivo per lei".

Nel corso dell'intervista sono stati toccati vari temi, tra cui le tecniche usate nei saloni del coiffeur, tra cui la "tintura a base di nutella" e le ciocche tirate su con i palloncini a elio... Fagnani ricorda quando Antonella Mosetti attaccò Federico Fashion Style sostenendo che "dopo i suoi trattamenti le cadevano i capelli... Bene ma non benissimo". Il parrucchiere contrattacca: "Il problema è che non passava la carta di credito, che è diverso...".