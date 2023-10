È sempre mezzogiorno, salta la puntata. Clerici allarma i fan: "Spero di..."

09 ottobre 2023 a

a

a

Antonella Clerici fa preoccupare la schiera dei suoi fan. La conduttrice di Rai 1 si è ammalata e domani il suo programma, È sempre mezzogiorno, non andrà in onda. Anche la puntata di oggi è saltata, ma per motivi ben chiari: la coincidenza con le commemorazioni della tragedia del Vajont. Ad allarmare tutti coloro che sostengono la padrona di casa del contenitore mattutino è stata una foto pubblicata dalla diretta interessata su Instagram.

Boomerissima riparte, gli ospiti scelti da Alessia Marcuzzi

"Spero di rimettermi presto per 'È sempre mezzogiorno'", ha scritto Antonella Clerici a corredo di una foto che lascia poco spazio all'interpretazione. Lo scatto ritrae le gambe della conduttrice sul letto. In primo piano un telecomando, un saturimentro e un termometro. Non si comprende quale malanno abbia colpito il volto storico della Rai. Stando a quanto svelato da DavideMaggio.it, la puntata di domani del cooking show non andrà in onda.