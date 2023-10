Rai, Lorella Cuccarini non torna: “Ecco perché”. E c'è lo zampino di Maria De Filippi

Francesco Fredella 10 ottobre 2023 a

a

a

La più amata dagli italiani. Icona per antonomasia, ballerina e conduttrice, ma anche professoressa ad Amici. Lorella Cuccarini non vuole tornare in Rai, dove ha trascorso molti anni. Lo rivela in una lunga intervista a Tv sorrisi e canzoni. “Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”, racconta al settimanale diretto da Aldo Vitali.

Una carriera lunga. Intensa. Piena di soddisfazioni di ogni tipo che tutti ricordano. Dalla tv allo show. Passando per l’intrattenimento. Una donna formidabile, che ha scritto la storia della televisione italiana. “Nel 2025 festeggio 40 anni di carriera. L’amore per questo mestiere mi ha aiutato ad andare sempre avanti. Sono appassionata e amo fare quello che faccio e quindi mi sento fortunata. Mi piace pensare che ci può essere sempre un nuovo inizio. Quello ad Amici è un ruolo bellissimo. Ed è bello poter consigliare, motivare e proteggere”, aggiunge. La Cuccarini, per anni al fianco in tv di Marco Columbro, non perdere i contatti con gli ex allievi. “Anche se non posso incontrarli spesso. Soprattutto i cantanti che sono sempre in giro per l’Italia. Però io mantengo un rapporto con tutti e mi affeziono davvero. E non potrebbe essere diversamente per me, dopo aver vissuto un anno così intenso. Non puoi tagliare il cordone. Poi è bello vedere cosa fanno e come crescono. Ad esempio per me è stata una grande soddisfazione vedere Martina con Fiorello”, conclude.