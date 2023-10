Belve, anticipazione: tra gli ospiti di Fagnani un volto storico della politica

06 ottobre 2023 a

Belve è ripartito ed è già uno dei programmi televisivi che più attirano l'attenzione dei telespettatori. Il motivo? Il carattere irriverente delle domande che Francesca Fagnani pone alle sue "prede". Di settimana in settimana il pubblico condivide sui social le scene più clamorose della puntata precedente e cerca indizi per capire chi sarà a finire tra gli artigli della giornalista. Se martedì scorso i personaggi scelti sono stati Raoul Bova, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto, scopriamo quali saranno gli interlocutori della padrona di casa la prossima settimana.

A lanciare l'indiscrezione in rete è stata una seguitissima pagina che, su X, ha fatto nomi e cognomi. Stando a quanto si legge su Cinguettarai, gli ospiti di Belve saranno Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile. Parliamo quindi di una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano dell'età repubblicana e senatrice di +Europa, di un parrucchiere divenuto noto personaggio televisivo e spesso al centro dell'attenzione mediatica e della figlia di Wanna Marchi, popolare regina delle televendite giudicata poi responsabile di attività truffaldine.

Per ora non si apprende quali saranno i temi sui quali verteranno le interviste. C'è, però, una certezza. Francesca Fagnani con il suo "graffio" proverà a ottenere le informazioni più segrete e inedite. Per scoprire se quest'anticipazione corrisponderà alla realtà, tuttavia, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.