Belen scomparsa dai radar: figli ai papà e voci di "trasferimento", che succede?

Il malessere fisico e psicologico, la scelta di allontanarsi almeno temporaneamente dai propri figli. E ancora l’assenza perdurante dai social, con la pubblicazione di sole storie pubblicitarie, o che ritraggono citazioni estrapolate da film o canzoni. Sono questi i tasselli che portano a un’unica conclusione plausibile: Belen Rodriguez non sta attraversando certo il periodo più fulgido della sua esistenza, come ha ammesso lei stessa giorni fa in alcuni commenti scritti su Instagram. La showgirl argentina ha certificato i rumors su un suo recente dimagrimento di 7 chili, ma chiarendo che ora sta meglio e ha ricominciato a mangiare di più.

Anche lo storico ex compagno Fabrizio Corona però parlava di lei a Domenica In come una donna che al momento “non sta bene”, ma che al contempo “può sicuramente riprendersi”. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, all’origine delle sue angosce ci sarebbe non solo il contratto non rinnovato a Mediaset, ma anche e soprattutto “l’ennesima rottura con Stefano De Martino”, materializzatasi la scorsa estate. Si pensava che il fattore scatenante fosse stato un tradimento di lui, ma nel corso della recente intervista a Belve il ballerino e conduttore televisivo ha smentito questa ipotesi. A ogni modo, le strade dei due si sono separate dal punto di vista sentimentale: De Martino oggi sta frequentando una nuova fiamma, Martina Trivelli, di 26 anni. Mentre Belen ultimamente è apparsa insieme a Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano di 40 anni che conosce da tanto tempo e che, da non molto, sarebbe diventato qualcosa di più che un amico.

Come detto, oltre all’assenza social, ciò che desta ulteriore preoccupazione per le condizioni di Belen, stando ad alcune voci, è la sua scelta di prendersi un periodo di lontananza dai figli. Il più piccolo dei due, avuto da De Martino, appare spesso nelle storie di nonna Veronica Cozzani, madre di Belen, che lo accompagna a prendere il bus, ma anche con suo papà. Non solo lui, perché anche la figlia compare di frequente nelle storie dei suoi nonni, della zia Cecilia Rodriguez e di suo papà Antonino Spinalbese. Insomma, sono solo indizi social, ma quanto basta per generare apprensione nei fan.