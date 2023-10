Domenica In, la giuria di Ballando con le stelle va da Mara Venier

09 ottobre 2023 a

Conto alla rovescia per la nuova edizione di "Ballando con le stelle". Mancano ormai solo una manciata di giorni alla nuova messa in onda e, sulle reti Rai, si scaldano i motori. Tanto che scende in campo perfino Mara Venier. Nella prossima puntata di Domenica In, infatti, in onda il 15 ottobre, nel suo studio ci sarà tutta la giuria del programma al gran completo.

In altre parole i riflettori si accenderanno sulla “presidente” Carolyn Smith e poi Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Per i telespettatori sarà una ghiotta occasione per avvicinarsi alla nuova stagione e per riascoltare le parole dei componenti della giuria.