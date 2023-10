Giancarlo Magalli, confessione a Domenica In: "Mi avevano dato due mesi di vita"

08 ottobre 2023 a

a

a

Giancarlo Magalli è tornato nel salotto di Mara Venier domenica 8 ottobre dove ha ripercorso gli ultimi, difficili 18 mesi caratterizzati da problemi di salute. "Mi hanno detto 'ha un linfoma, ha 2 mesi di vita. Ma i linfomi guariscono nel 90% dei casi'", dice lil conduttore e storico volto Rai a Domenica In, su Rai1. "Ho avuto una matrioska di malattie... Il linfoma è stato scoperto perché io avevo un’infezione, che aveva portato al ricovero. Durante gli esami per l’infezione hanno scoperto il linfoma. L'ultimo anno e mezzo è passato tra cure, ricoveri, chemioterapia", racconta Magalli che si è dovuto allontanare dalla tv. "Ho lasciato le trasmissioni. Dopo un anno e mezzo, quando sono guarito non ne ho ritrovata una di trasmissione. Ricominciamo da capo", aggiunge il conduttore che nel corso della trasmissione ha ripercorso le tappe di una lunga carriera.

"Perché la Madonna ha scelto me", Flavia Vento spiazza Mara Venier: le dicono di tutto

"Ho lavorato con tanti, ho provato a mettere in fila i nomi ed erano due pagine", racconta a Venier, "Con chi ho litigato? A parte una, con nessuno", glissa con chiaro riferimento alle polemiche con Adriana Volpe. Tra gli artisti che ricorda con più piacere c'è Gianni Boncompagni, che "è stato una persona fondamentale nella mia vita e nel mio lavoro. Siamo stati amici per tutta la vita. Quando l'ho conosciuto, era appena arrivato dalla Svezia e ufficialmente faceva il fotografo. Aveva uno studio con Mario Marenco, facevano tutto tranne le foto... Gianni era una persona fuori dal comune, per inventiva e ironia. Abbiamo fatto tanti programmi, quasi tutti fortunati", racconta.