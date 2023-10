Domenica In, Mara Venier lo invita in studio. Chi sarà il super ospite

04 ottobre 2023 a

Mara Venier fa il colpaccio. Nella prossima puntata di "Domenica In" in programma su Rai1 l'8 ottobre a partire dalle 14, ci sarà anche Tommaso Paradiso. L'ex frontman dei Thegiornalisti racconterà a Venier il suo nuovo album che si intitola "Sensazione stupenda" e contiene i singoli "Viaggio intorno al sole" e "Amore indiano". Paradiso sta anche per partire con la sua nuova tournée che si intitola "Tommy 2023" e che sarà ospitata nei principali palazzetti italiani.

Ma la partecipazione a Domenica In offrirà anche l'occasione per conoscere il passato e la vita privata di Tommaso Paradiso. Gli esordi con i Thegiornalisti e la vita privata. Insomma un pomeriggio tutto da seguire per gli amanti della musica.