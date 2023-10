Sanremo 2024, è già toto-concorrenti: spuntano i primi nomi e le novità

06 ottobre 2023 a

Amadeus ha già iniziato ad ascoltare i brani dei cantanti che aspirano a calcare il palco del teatro Ariston. Sebbene manchino ancora quattro mesi al Festival di Sanremo, in rete iniziano a circolare i primi nomi dei papabili concorrenti. La 74esima edizione della kermesse è in programma dal 6 al 10 febbraio e, sebbene non vi sia alcuna conferma né da parte degli artisti né da parte del direttore artistico, iniziano a trapelare i primi rumors.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, sono moltissimi gli artisti che hanno inviato i loro pezzi con la speranza di entrare a far parte del cast di Sanremo 2024. È un fatto risaputo che Sanremo, da quando è Amadeus a capitanarlo, ha conquistato un pubblico ancora più largo. Tra i primi nomi dei big spuntati sul web, ce ne sono alcuni sorprendenti. Basti pensare a Biagio Antonacci, Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi. Presenti anche i nomi che provengono dalla scuola di canto di Maria De Filippi come Angelina Mango e Irama. Si parla anche di Daniele Silvestri, Max Gazzè, e Fred De Palma.

Quali sono le scadenze che Amadeus deve rispettare? Quella del 15 ottobre è la data limite per poter presentare le domande di partecipazione dei giovani, i quali dovranno proporre due brani: uno per la gara dei Giovani e un altro, nel caso in cui raggiungessero il podio, da dover presentare per Sanremo 2024. Ci saranno numerose novità. Nel corso della seconda e della terza serata si esibirà soltanto la metà dei concorrenti e saranno presentati direttamente dai colleghi in gara non impegnati. Dopo tre anni al Casinò, è previsto anche il ritorno della sala stampa all'Ariston Roof.