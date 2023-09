Fiorello rivoluziona VivaRai2: "Nelle scuole...". La rivelazione su Sanremo

19 settembre 2023 a

a

a

Cresce l'attesa per il ritorno di VivaRai2, il programma di Fiorello che, a partire dalle 7,15 della mattina, accompagna gli italiani nell'affrontare la nuova giornata. Lo showman non sta nella pelle: dopo aver trovato la location migliore ed essersi goduto il meritato riposo, è pronto a ripartire. Da poco ha ricevuto il Premio satira politica Forte dei Marmi per il personaggio e al suo show è stato assegnato il Premio di programma dell'anno.

Federica Sciarelli raddoppia: nuovo programma in prima serata

"Squadra che vince non si cambia”, recita il famoso proverbio. E non c'è frase più corretta per il contenitore della mattina di Rai2. Insieme a Fiorello ci saranno di nuovo Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e il signor Ruggiero Del Vecchio, sarto in pensione. "Fiorello l'ho conosciuto in un bar, e oggi è come un figlio per me", ha raccontato l'ottantatreenne che, grazie al programma, è diventato l'idolo dei giovanissimi. Sicura anche la presenza del corpo di ballo, che con tutta probabilità sarà ancora diretto e coreografato da Luca Tommasini.

"Tv educata e non urlata": il programma che vola in termini di ascolti

È lo stesso Fiorello ad annunciare le prime novità della seconda stagione del programma. Gabriele Vagnato, il ragazzo scelto per svolgere il ruolo di inviato, si recherà tutte le mattine nelle scuole e si collegherà con i ragazzi e con i professori. Un'idea geniale per coinvolgere anche i più giovani. Il cabarettista ha anche dichiarato che, così come è successo lo scorso anno, seguirà il Festival di Sanremo. Il conduttore ha poi scherzato su Fedez e Chiara Ferragni: "Chiara vieni a Sanremo? Vieni da noi. Fedez lo lasciamo a casa".