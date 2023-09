Rai, Carlo Conti progetta un grande ritorno: "Mai dire mai..."

20 settembre 2023 a

Carlo Conti è pronto al grande ritorno in tv. Da venerdì 22 settembre il conduttore sarà ancora una volta al timone di Tale e quale show, il programma di Rai 1 che mette al centro delle serate le imitazioni dei grandi personaggi del panorama musicale e il divertimento. Oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione, oltre a confermare la giuria, Conti si è anche lasciato sfuggire una frase su una sua possibile direzione artistica del Festival di Sanremo.

Sebbene sia poco credibile, sembra proprio che Amadeus abbia deciso di metterci un punto. Dopo la prossima edizione della gara canora più seguita d'Italia, il conduttore dei record avrebbe deciso di fermarsi e di passare il testimone a qualcun altro. Ora, è Carlo Conti a fare un passo avanti. "Tornare a presentare il 'Festival di Sanremo'? Mai dire mai...".: così ha risposto Carlo Conti, fresco di rinnovo Rai con un contratto per altri tre anni, aggiungendo subito dopo: "Questo vale anche se mi proponessero di condurre la 'Domenica Sportiva' o 'Linea Blu'...".

Quindi gli è stato chiesto quali modifiche apporterebbe nel caso in cui venisse scelto come futuro conduttore di Sanremo. "Di sicuro, non ripeterei la gara a eliminazione dei cantanti presente quando ero io il conduttore. È una delle cose giuste decise da Amadeus e questa cancellazione non toglie nulla al pathos del festival", ha concluso.