Myrta Merlino, esce allo scoperto Mediaset: nota ufficiale su Pomeriggio 5

06 ottobre 2023 a

a

a

Dopo le voci di un cambio imminente di conduzione a Pomeriggio Cinque, Mediaset fa quadrato su Myrta Merlino. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, in una nota rivendica l'"ottimo bilancio per il primo mese" del programma passato da Barbara d'Urso all'ex conduttri de L'aria che tira su La7. "Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share" afferma Scheri che dedica un passaggio alla nuova conduttrice.

"TAC alla Madonna": il servizio fa infuriare tutti. Merlino nella bufera

"Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata. Un grazie anche a tutto il team giornalistico e produttivo di Videonews che ogni giorno contribuisce a confezionare un prodotto che arricchisce l’offerta di day time di Canale 5", conclude il direttore di Canale 5. Dagospia negli ultimi giorni aveva parlato di un ripensamento della rete e di un rapido cambio di conduzione di Pomeriggio5. Era seguito un tweet al fulmicotone dell'agente di Merlino, Lucio Presta: "Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi". Oggi la "blindatura" da parte di Mediaset.