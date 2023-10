Myrta Merlino nella bufera. "TAC alla Madonna": il servizio fa infuriare tutti

04 ottobre 2023 a

Myrta Merlino è finita di nuovo nell'occhio del ciclone. Sebbene la partenza di Pomeriggio 5 non sia stata pienamente soddisfacente in termini di ascolti, il programma di informazione e di intrattenimento targato Mediaset sta recuperando. I telespettatori, però, forse ancora affezionati alla precedente conduttrice Barbara d'Urso, sfruttano ogni occasione per puntarle il dito contro. Questa volta. ad attirare le reazioni piccate del pubblico prima e degli utenti social poi, è stata la decisione di parlare in diretta del caso della Madonna di Trevignano e delle presunte lacrimazioni miracolose.

Per lanciare il servizio de Le Iene, il programma di inchieste ora condotto da Veronica Gentili, Merlino ha annunciato che, per fare chiarezza sulle statuette della Madonna di Trevignano, per scoprire cioè se dagli occhi fuoriescano lacrime truccate o miracolose, la trasmissione di Italia 1 ha inviato le statuette in un laboratorio di radiologia dove un equipe di medici ha utilizzato l'apparecchiatura per gli esami tramite i raggi X. "Le Iene prendono la statua della Madonna e la infilano in una macchina della TAC. Noi abbiamo un'anteprima per voi", ha detto Merlino.

Il video è stato prontamente pubblicato sui social network. Se qualcuno ha usato l'arma dell'ironia, qualcun altro ha sottolineato. ancora una volta, come la virata anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi non sia poi effettivamente constatabile. "Ma l'avevano prenotata tre anni fa giusto? Se no è un miracolo" o "Il tecnico TAC quella sera al bar con gli amici: ragazzi, oggi ho fatto una TAC della Madonna": questi i comenti dei più spiritosi. "Mi sa che il problema non era Barbara d'Usro" o "Siamo allo sbando", digita chi non approva la nuova versione di Pomeriggio 5.