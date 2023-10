Ballando con le Stelle, ecco chi sarà il primo ballerino per una notte

06 ottobre 2023 a

a

a

Conto alla rovescia per la prima puntata di "Ballando con le stelle". Il programma andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 21 ottobre. Milly Carlucci e gli autori del programma hanno scelto chi sarà il primo ballerino per una notte del programma. Si tratterà di Andrea Antonello. L'anticipazione viene pubblicata da TvBlog che anticipa anche il cast completo dei Tribuni del Popolo.

Milly Carlucci svela tutte le coppie in gara

Nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, la squadra dei Tribuni del Popolo sarà composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Insomma è tutto pronto. Pronti a cominciare a ballare.