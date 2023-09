Ballando con le stelle, "Giuria rivoluzionata": Milly spiazza tutti. I nomi

29 settembre 2023 a

Grande attesa per la nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. Dopo un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni, in cui molti siti si sono inseriti lanciando in rete indiscrezioni di ogni genere e tipo, gli autori della trasmissione hanno svelato i nomi dei concorrenti che presto scenderanno in pista. Rimaneva però l'incognita giuria. Ora, attraverso un video, Milly Carlucci ha vuotato il sacco e ha svelato chi è pronto ad alzare le palette per promuovere o stroncare le performance dei ballerini vip.

"Allora se volete, se proprio ci tenete potremmo anche rimandare ma se volte ve la dico adesso": così esordisce Milly Carlucci, la conduttrice dello show di Rai 1 sorridendo. Poi gioca sul mistero e aggiunge: "Una giura totalmente rinnovata". E così, facendo riprendere i giurati uno per volta, sorprende i telespettatori. "Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli". Giuria riconfermata in toto, quindi.

È arrivato il momento della nuova giuria di #BallandoConLeStelle 2023. Con grande piacere Milly ve la presenta: siete pronti?@milly_carlucci pic.twitter.com/vGeI7pVums — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 28, 2023

Il cast, per chi ancora non so sapesse, è stellare. Ecco i concorrenti pronti a mettersi in gioco nel dacing show: Lino Banfi, Teo Mammuccari, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica e Sara Croce.