Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela tutte le coppie in gara

04 ottobre 2023 a

È tutto pronto per Ballando con le stelle. Ancora pochi giorni e Milly Carlucci inaugurerà la nuova stagione del programma del sabato sera di Rai1. Dopo aver rivelato i nomi dei concorrenti e poi quelli dei maestri, ora è il momento di annunciare quali saranno le coppie a sfidarsi in pista. Attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali della trasmissione, la padrona di casa, sorridente, ha elencato le combinazioni scelte.

Ecco quindi quali maestri affiancheranno i vip inesperti: Giovanni Terzi e Giada Lini, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Lino Banfi e Alessandra Tripoli, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Paola Perego e Angelo Madonia, Simona Ventura e Samuel Peron, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Sara Croce e Luca Favilla, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Come annunciato in precedenza, la giuria resterà immutata. Ad alzare le palette e a commentare le esibizioni saranno sempre Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Sebbene nel video Milly Carlucci avesse lasciato intuire una rivoluzione, sembra proprio che la conduttrice abbia seguito quanto recita un famoso detto: "Squadra che vince, non si cambia".