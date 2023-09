Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa nomi e cognomi: tutti i maestri

30 settembre 2023 a

Cresce l'attesa per Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. Dopo aver svelato tutti i concorrenti e la giuria, che rimarrà invariata, ora è il turno dei maestri, i ballerini professionisti che affiancheranno i vip in gara. Attraverso un video pubblicato sui profili social ufficiali della trasmissione, la conduttrice Milly Carlucci ha fatto nomi e cognomi.

Ed è il turno dei maestri!

Saranno questi i 12 che faranno ballare le nostre STELLE!#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/VwpRzVwNfT — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 29, 2023

A scendere in pista per supportare i personaggi dello spettacolo inesperti saranno: Simone Casula, Giada Lini, Samuel Peron, Tove Villfor, Luca Favilla, Angelo Madonia, Moreno Porcu, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando, Maria Ermachkova, Alessandra Tripoli e il vincitore in carica Pasquale La Rocca.

La giuria, come premesso, non subirà alcuna rivoluzione. Ad alzare le palette e a commentare le performance dei concorrenti saranno sempre Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. "Sì, dopo la giuria, adesso vi dico anche chi sono i ballerini che vengono qui quest'anno a portare maggior gloria", ha detto Carlucci. Quindi l'appello al suo pubblico: "Dai che lunedì si balla, ciao", ha concluso.