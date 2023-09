Grande Fratello, c'è anche Giampiero Mughini: "Perché entro nella Casa"

29 settembre 2023 a

a

a

Giampiero Mughini entra nella Casa. Dopo l'annuncio della partecipazione al Grande Fratello una ventina di giorni fa era arrivata l'indiscrezione che vedeva un dietrofront per non meglio noti "motivi personali". Venerdì 29 settembre all'interno di una lunga intervista ad Aldo Cazzullo, sul Corriere della sera, il nuovo colpo di scena. Si parla dell'evoluzione politica del giornalista e scrittore, e il discorso verte sulle varie esperienze tv, come quella recente a Ballando con le stelle. "Qualcuno dice che lo fa per denaro", commenta Cazzullo. "Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima", spiega Mughini affermando che, in parte, c'entra il narcisismo: "Questa è già un’ipotesi più calzante. Ma il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco. E il pop, dal cinema al fumetto, per me è parte essenziale della vita".

Bordata di Striscia a Merlino: "Ritocchino...". E spunta d'Urso

Ma allora è vero che va al Grande Fratello? "Sì. Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza", afferma annunciando che parteciperà al Gf Vip su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

In precedenza Mughini avea parlato dell'impegno politico in gioventù. Al Manifesto "rimasi tre mesi, ma mi resi conto subito che era una follia vagheggiare un partito comunista a sinistra del Pci. Scrissi un articolo raccogliendo giudizi, anche critici, sulla nuova testata. Lucio Magri mi disse che lui quelle cose non le avrebbe scritte. Mi alzai, presi la mia borsa, e me ne andai". "Pubblicare Compagni addio fu uno spartiacque. Positivo, anche se doloroso. Paolo Flores d’Arcais non mi ha più rivolto la parola. Nanni Moretti neppure", rivela l'opinionista di tanti talk show. Insomma, a sinistra non gliel'hanno mai perdonata.