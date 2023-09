Domenica In, Memo Remigi non sarà ospite. Giallo da Mara Venier

30 settembre 2023 a

Giallo a Domenica In. La puntata che andrà in onda domenica 1 ottobre ha in sé un mistero di cui si parla in queste ore. Nei giorni scorsi, il blog di Davide Maggio aveva annunciato che Memo Remigi avrebbe preso parte alla trasmissione condotta da Mara Venier. Adesso, però, arriva la smentita di TvBlog che ha provato a contattare il diretto interessato che ha preferito non rispondere. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Remigi non dovrebbe essere ospite all'interno del contenitore domenicale. Analogo esito aveva dato nei giorni scorsi la vicenda dell'ospitata di Remigi all'interno della prima puntata stagionale de "I Fatti Vostri", andata in onda lunedì 18 settembre. Anche in quel caso il nome di Memo Remigi era sparito in extremis dalla scaletta del programma.

A questo punto parte la caccia alle ragioni che hanno portato ai forfait dell'ultimo minuto. Ricordiamo tutti il caso legato a Jessica Morlacchi che risale allo scorso ottobre e che portò Remigi a essere cacciato da "Oggi è un altro giorno". Che la mancata partecipazione a "I Fatti vostri" e "Domenica In" sia legata a quel caso? Oppure ci sono altre ragioni personali? La situazione non è affatto chiara per il momento. L'unica cosa certa è che Memo Remigi dovrà rimandare ancora il suo ritorno in Rai.