Non è l'Arena, Memo Remigi insiste: nessuna molestia. Travolto sui social

Memo Remigi torna in tv per parlare del caso che ha travolto un mese fa quando un video postato su Twitter ha portato alla luce un palpeggiamento nei confronti di Jessica Morlacchi, sua partner nel programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai 1. Il cantante di Innamorati a Milano domenica 4 dicembre è ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena e ha ribadito quanto detto nell'immediatezza del fatto, ossia che "incoscientemente" ha fatto un gesto non voluto. Si giustifica dicendo che dopo la palpatina, la vittima delle sue attenzioni non lo ha ripreso dicendogli che non gradiva in nessun modo le mani addosso.

"Ho chiesto scusa a tutti, gesto fatto con leggerezza", ha detto il cantante. Nella trasmissione viene ricordato quanto si vede nel filmato: la mano di Remigi scende sulla natica di Morlacchi, che le dà una botta e la porta lontano dal fondoschiena. Il cantante afferma poi che il caso è scoppiato solo dopo che il video è uscito su Twitter ed è stato rilanciato da Striscia la notizia. "Mi hanno fatto aspettare tre giorni in albergo senza dirmi niente", poi ha saputo dell'interruzione del suo rapporto con la trasmissione. Prima era stato chiamato solo da un autore del programma, spiega Remigi.

Morlacchi sentita dalla trasmissione afferma di non voler parlare della vicenda, ma conferma che non si è trattato di goliardia ma di una molestia vera e propria. Il cantante insiste: "Non è stata una molestia", e spiega che non si è trattato neanche di una "palpata": "Sfiorare un gluteo è diverso".

La difesa di Remigi non convince i social con molti utenti che hanno commentato in diretta, la maggior parte per condannare il comportamento e quella vista come un'auto-assoluzione: "Remigi non ha ancora capito che non è l'autore del gesto che può arrogarsi il diritto di decidere se la parte lesa può averla considerata molestia o meno", "La pezza è peggio del buco", "Palpassero sua figlia?", "Gli uomini non capiscono, non capiscono che una donna quando subisce un gesto come questo anche se sembra banale ma che è inaspettato e non voluto non sempre riesce a reagire subito. Sarebbe facile dare uno schiaffo e insultare, ma non sempre si ha il coraggio subito di farlo!". Ma c'è anche chi difende il cantante: "Basta di crocifiggere quest'uomo".