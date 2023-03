Iva Zanicchi, sparata al cantante mascherato: "È Memo Remigi". Chi sghignazza

Valentina Bertoli 19 marzo 2023 a

Memo Remigi è tornato in Rai? Giudice e detective de “Il cantante mascherato”, la competizione canora guidata da Milly Carlucci, Iva Zanicchi lancia l’ipotesi. La domanda che scatena la gaffe della voce del brano “Zingara” è una: chi si nasconde dietro a Ciuchino? Incontenibile come sempre, Zanicchi l’ha sparata grossa: “È Memo Remigi?”.

Dopo il caso con Jessica Morlacchi, che in diretta tv era stata palpeggiata proprio dal compositore, la possibilità di una partecipazione a una trasmissione di quest’ultimo è molto improbabile. A dimostrazione dell’imbarazzo totale causato dall’uscita fuori luogo, il video del ghigno di Serena Bortone ha fatto il giro del web.

Ieri, sabato 18 marzo, è andata in onda la prima puntata de “Il cantante mascherato”, la gara canora di Rai 1. Dodici vip, mascherati per essere irriconoscibili, si esibiscono sulle note di famose canzoni e provano a camuffare la propria identità modulando la voce. Tra i costumi, spicca in quest’edizione quello del Ciuchino. Chi si nasconde al suo interno? La giuria, attenta e divertita, prova a formulare le prime ipotesi. In particolar modo, Iva Zanicchi indossa i panni da detective, ma la situazione le sfugge di mano. Presa dall’entusiasmo, la cantante fa una figuraccia: “È Memo Remigi?”.

Il pubblico si scalda e Milly Carlucci resta di sasso. Da pochi mesi, infatti, il compositore e conduttore radiofonico, è stato allontanato da “Oggi è un altro giorno”, trasmissione quotidiana di Rai 1, per aver palpato in diretta Jessica Morlacchi. L’atto irrispettoso e condannabile di Remigi ha scatenato un inferno di critiche e disapprovazione. È dunque difficile che il cantante sia stato riammesso dalla Rai. Per scoprire la verità, non ci resta che attendere. Intanto la reazione della giurata Serena Bortone mette in subbuglio i social. La conduttrice del contenitore in cui il misfatto è avvenuto, dopo la domanda imbarazzante di Zanicchi, accenna un sorriso infastidito e sfugge alla telecamera. Gli utenti insorgono: “Intuito infallibile dei giudici”, “Iva ti amiamo, hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.