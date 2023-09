Striscia la Notizia parte con Siani e Incontrada. Chi saranno gli altri conduttori

22 settembre 2023 a

a

a

Mancano ormai poche ore all'inizio della nuova stagione di Striscia La Notizia. Ma quali saranno i conduttori dell'ormai storico tg satirico di Antonio Ricci? Il debutto è previsto lunedì 25 settembre e alla scrivania siederanno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. I due, però, saranno al timone soltanto per tre settimane e saranno sostituiti da Roberto Lipari e Sergio Friscia. Fino alla fine della stagione, però, ci saranno altre tre coppie che terranno banco: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e Francesca Manzini e ancora Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

"Da Oscar": Ricci fulmina Fazio. Quella proposta a Barbara d'Urso...

Confermata anche la coppia delle veline: ci saranno la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Nessuna novità in vista neppure per la squadra degli inviati sparsi per l'Italia. A cominciare da Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti e Jimmy Ghione.