Antonio Ricci fulmina Fazio: "Da Oscar". Quella proposta a Barbara d'Urso...

21 settembre 2023 a

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada inaugureranno la 36esima edizione di Striscia la notizia, lo storico Tg satirico di Canale 5. Antonio Ricci, durante la conferenza stampa, oltre a promuovere il suo programma, ha commentato alcune delle vicende televisive che negli ultimi tempi hanno infiammato i media. In particolar modo, l'autore televisivo si è espresso sul passaggio di Fazio dalla Rai a Discovery e sull'addio di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5.

“La voce della veggenza” è il sottotitolo della nuova edizione di Striscia la notizia. Antonio Ricci ne ha spiegato la scelta: “La veggenza, il vedere e dire prima è una caratteristica consolidata di Striscia dal rivelare i vincitori di Sanremo a palesare la Terra dei Fuochi dal fenomeno delle plusvalenze nel calcio all’invasione del granchio blu, di cui i nostri giovani consulenti scientifici si sono occupati già due anni fa. Abbiamo svelato i trucchi dei borseggiatori, quelli delle mascherine anti covid e del Superbonus", ha detto.

E così, parlando di tv, lo storico autore ha commentato la scelta di Fabio Fazio di riproporre il suo talk-show Che tempo che fa su canale Nove. “Il mercato tv si è aperto. Fazio ha fatto bene a lasciare la Rai", ha affermato Ricci. Poi ha rincarato la dose: "La sua parte da vittima è da Oscar. Ha fatto intendere che lo avevano cacciato quando aveva già un altro contratto. Lui è noioso, in più con la storia che viene maltrattato. In quanto a vittimismo nessuno lo batte. È stato astutissimo a livello comunicativo durante il passaggio alla nuova Rete. Non è entrato nella polemica, ma ha mandato avanti la schiera dei suoi supporter”.

Un piccolo accenno anche alla questione Barbara d'Urso. "Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo", ha raccontato Ricci.