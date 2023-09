Canale 5, la prima serata inizierà prima. Che succede a Striscia la notizia

21 settembre 2023 a

Quest'anno la prima serata di Canale 5 comincerà prima del solito. L'annuncio è stato dato da Antonio Ricci nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di "Striscia La Notizia". Tutto questo per venire incontro alle esigenze della rete che sente di poter contare su prime serate più forti di quanto accaduto in passato. Fino all'anno scorso, infatti, "Striscia" cercava di trainare gli ascolti in tutta la fascia 20.30-22-30. “Quest’anno Striscia finirà alle 21:25. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete - ha confermato Antonio Ricci - Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”.

E non è mancata una frecciata rivolta ad "Affari Tuoi", principale concorrente nella stessa fascia oraria. Ricci lo definisce "gioco d'azzardo". “Da una parte nella nostra fascia oraria c’è chi fa servizio pubblico andando per strada e prendendo anche le botte, sulla tv pubblica c’è il gioco d’azzardo“.