Striscia la notizia, Vittorio Brumotti si racconta: “Rendiamo ridicoli i criminali”

Coraggioso, intraprendente. Sempre sul pezzo, come si dice in gergo: Vittorio Brumotti, campione di bike, riesce a "pizzicare" tantissimi criminali. "Li rendiamo ridicoli", dice su Telesette in una recente intervista. “La gente ci vuole bene. La nostra è una Tv verità che definisco ‘di pancia’. Usiamo la satira, che è un mezzo potentissimo, perché permette di parlare di cose serie rendendo ridicoli persino i criminali”, racconta Brumotti. “L’unico aspetto su cui vorrei incoraggiare i ragazzi di oggi è di imparare a sacrificarsi di più per raggiungere i propri obiettivi e seguire i loro sogni”.

L'inviato di Striscia la notizia, che è sempre in attività, non si ferma un attimo. “Anche sul divano in realtà non mi riposo mai del tutto. Mi vedo un bel documentario oppure navigo su Google Earth con immagini satellitari per scoprire qualche location da poter visitare in sella alla mia bici”, continua Brumotti che è anche volto di Paperissima. Su di lui Antonio Ricci ha sempre scommesso: si tratta di un uomo dalle grandi potenzialità e che piace molto al pubblico.