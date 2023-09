Mediaset, "nuovo programma": un'altra prima donna verso il ritorno

21 settembre 2023 a

Dopo tanti passaggi di testimone, ora si parla di un grande ritorno in casa Mediaset. Paola Barale, dopo aver partecipato all'ultima edizione di Ballando con le stelle, sembrerebbe pronta a riprendersi un ruolo di spicco in tv. Mentre Barbara d'Urso, Ilary Blasi e Belen Rodriguez non compaiono nei nuovi palinsesti dell'azienda, la conduttrice piemontese è tra i volti che l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi vorrebbe per il suo cambio di rotta.

A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Vero che, nell'ultimo numero, ha raccontato che la showgirl, dopo la sua partecipazione alla gara di ballo del sabato sera di Rai 1, avrebbe lamentato alcuni problemi di gestione della trasmissione di Milly Carlucci. Proprio questo dettaglio avrebbe fatto ipotizzare un ritorno di Barale in casa Mediaset.

Ma quale ruolo starebbero pensando i vertici per Paola Barale? La showgirl potrebbe condurre un nuovo programma a tema viaggi. Nello stesso tempo, secondo Pipol TV, la showgirl potrebbe essere parte della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, il reality show che tornerà nelle mani di Enrico Papi. Per ora nessuna conferma è arrivata dalla diretta interessata.