Myrta Merlino, malumori in casa Mediaset. "Passaggio di testimone": c'è il nome

Il passaggio di Myrta Merlino da La7 a Mediaset non sembra essere stato vincente. Già dalle prime puntate del nuovo Pomeriggio 5, contenitore che alterna l'informazione all'intrattenimento, la giornalista ha ricevuto le prime critiche. Il programma di Canale 5, infatti, non sarebbe stato ben accolto dai telespettatori. I dati degli ascolti parlano chiaro. Alberto Matano, che nelle stesse ore del giorno pilota su Rai 1 la storica trasmissione La vita in diretta, supera di gran lunga il competitor in termini di share.

Oggi, a lanciare la bomba è stato Il Foglio. Secondo il quotidiano, si starebbe ipotizzando un passaggio di testimone. C'è anche il nome della papabile conduttrice entrante. Stando all'ultima indiscrezione, si tratterebbe di Simona Branchetti, storico volto Mediaset che ha già guidato Pomeriggio 5 News. "A Mediaset, la prima scommessa, quella di Pomeriggio 5, viene invece già data per persa", si legge sul quotidiano. E ancora: "A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Pomeriggio Cinque news".

Presto è arrivata anche la risposta dell'azienda. Secondo quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela sui suoi profili social ufficiali, fonti da Cologno Monzese avrebbe commentato così la notizia diffusa da Il Foglio: "Fantasia". Per ora nè Myrta Merlino nè Mediaset hanno accennato a un cambiamento imminente. Bisognerà vedere se queste voci verranno confermate e se quanto pronosticato corrisponderà alla realtà.