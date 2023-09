Myrta Merlino, spunta un altro conduttore: "Affiancata o..."

21 settembre 2023 a

Tempi duri per Myrta Merlino. Il passaggio da La7, dove conduceva L’Aria che Tira, a Mediaset, con la presa del timone di Pomeriggio 5, non è stato dei migliori, con risultati negativi in termini di ascolto e la costante sconfitta nei confronti dei programmi della Rai, a cui non è riuscita affatto a rubare ascolti. In casa Biscione non paga quindi l’addio a Barbara d’Urso e il cambio di linea, anche se per il momento è stata smentita l'indiscrezione lanciata da Il Foglio secondo cui Simona Branchetti sarebbe pronta a sostituire Merlino.

Malumori in casa Mediaset, "passaggio di testimone": c'è il nome

QN resta però scettico sul futuro della giornalista napoletana e traccia lo scenario per il futuro: “Myrta Merlino potrebbe essere affiancata da qualcuno che punti sulla parte più ‘leggera’ oppure sostituita. Ma a questo punto chi si assumerebbe l’onere di raggiungere i risultati di Barbara d’Urso dovendo obbligatoriamente rispettare i dettami della nuova conduzione aziendale?”. L’investimento su Merlino non sta ripagando Pier Silvio Berlusconi, che può dare un credito illimitato alla conduttrice di Pomeriggio5.