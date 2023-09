Domenica In, cresce l'attesa per l'ospite a sorpresa di Mara Venier

20 settembre 2023 a

Grandi manovre a "Domenica In". Nella puntata del contenitore domenicale che andrà in onda il prossimo 24 settembre sono previsti ospiti davvero attesissimi. Dopo le esternazioni di Mara Venier che ha "protestato" perché a "Belve" gli ospiti raccontano tutto mentre da lei mettono paletti, Davide Maggio anticipa che tra qualche giorno i riflettori si accenderanno proprio su Francesca Fagnani. Da martedì 26 settembre, infatti, Fagnani debutterà in prima serata su Rai2 con la nuova stagione del suo "Belve".

Ma le sorprese non sono finite qui. Sui divanetti di "Domenica In" siederà anche Piero Chiambretti che sogna un ritorno in Rai. E ci sarà spazio anche per Salvo Sottile che affronterà lo spinoso caso giudiziario legato all'eredità di Gina Lollobrigida.