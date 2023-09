Domenica In, Mara Venier scatenata: "Siamo stati insieme". Scoop clamoroso

17 settembre 2023 a

a

a

Grande ritorno in tv per Mara Venier. La conduttrice, apprezzatissima, ha dato il via a una nuova stagione di Domenica In, il contenitore pomeridiano che alterna il racconto di storie al divertimento. Tra i primi ospiti del programma, i Pooh. Tra una chiacchiera e l'altra con il gruppo dei record, la padrona di casa si è lasciata sfuggire qualche battuta piccante e qualche rivelazione. "Con te sono stata anche un po' fidanzata, ma non lo diciamo a nessuno": ha detto Venier durante l'intervista a Red Canzian.

Venier si commuove: quelle parole sul futuro di Domenica In...

Sicuramente la vita privata di Red Canzian è sempre stata ampiamente riportata dei media. È cosa risaputa che il cantautore ha avuto relazioni con alcune delle più grandi artiste italiane. Basti pensare a Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. La prima donna a sposare Canzian fu Delia Gualtiero. I due hanno avuto una figlia ma si sono poi separati. Nel 2000 ha sposato Beatrice Niederwieser e oggi vivono insieme a Sant’Elena di Silea, in provincia di Treviso.

Giletti, ritorno alla domenica Rai? Retroscena-bomba: "Se Mara Venier..."

L'anno scorso Red il membro dei Pooh è stato ricoverato a causa di una brutta infezione e, proprio in quel momento, Mara Venier gli è stata molto vicina. "Siamo come fratelli e stavolta quando non mi rispondevi ai messaggi che ti mandavo ogni giorno ho avuto veramente paura", aveva dichiarato la conduttrice qualche tempo fa.