Belve, il debutto su Rai2 martedì 26 settembre. Anche Vincenzo De Lucia nel cast

Continua l'attesa per il ritorno in televisione di Francesca Fagnani con la sua trasmissione "Belve". In un primo momento era stato previsto lo slittamento del debutto di una settimana. Poi, però, la data è stata riportata nuovamente a mertedì 26 settembre su Rai2. Mancano, insomma, solo una manciata di giorni al ritorno di Fagnani sul piccolo schermo con le sue interviste a 360 gradi. Per questo motivo la prevista diretta su Rai2 del concerto contro la violenza sulle donne "Una Nessuna e Centomila" è stata definitvamente annullata.

Ma cosa ci sarà di nuovo nella trasmissione di Francesca Fagnani? Si va subito verso una novità nel cast: al fianco di Francesca Fagnani un cast fisso con la new entry Vincenzo De Lucia, le Eterobasiche oltre a una serie di attori e attrici.