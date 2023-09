Mara Venier si commuove in diretta: quelle parole sul futuro di Domenica In...

17 settembre 2023 a

a

a

Mara Venier riparte a razzo. Come promesso ai suoi affezionati telespettatori, la conduttrice sarà al timone di Domenica In anche per la stagione televisiva appena iniziata. Grandi ospiti, tanta musica e divertimento assicurato. La padrona di casa del programma domenicale più amato della tv è scatenatissima e non vede l'ora di chiudere col botto. Sì, chiudere. Stando a quanto dichiarato da zia Mara stessa, questa sarà la sua ultima volta. E proprio su questo argomento è stata aperta la puntata.

Giletti, ritorno alla domenica Rai? Retroscena-bomba: "Se Mara Venier..."

Mara Venier è entrata in scena sulle note di "Eh già..." di Vasco Rossi, canzone che la conduttrice ha fatto sua proprio per ribadire l'intenzione di rimanere al timone del programma. Poi ha preso il microfono e si è commossa: "Basta sennò piango. Sono passati 30 anni da quando ho condotto la mia prima Domenica In e il pubblico non mi ha mai abbandonata e, quindi, io sono qui per voi. La pensione è rimandata anche per quest'anno. Grazie che mi tenete compagnia ogni domenica pomeriggio, farò del mio meglio", ha detto.

Mara Venier parte a razzo: tutti gli ospiti della prima puntata di Domenica In

Questo per Venier sarà l'ultimo anno. "Io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno", ha ammesso. Già da giorni è partito il toto nomi. Chi sarà la sua sostituta o il suo sostituto? Proprio ieri TvBlog ha anticipato che qualcosa bolle in pentola per Massimo Giletti, costretto qualche tempo fa a chiudere anzitempo la sua trasmissione Non è l'Arena. Secondo alcune voci impazzite, infatti, il giornalista potrebbe essere il diretto erede di Venier.