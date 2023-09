II Fatti Vostri, "parti subito male". Anna Falchi gela Tiberio Timperi

18 settembre 2023 a

a

a

Pronti, via: la nuova stagione de I Fatti Vostri su Rai2 ha avuto un inizio abbastanza movimentato. Come noto Tiberio Timperi ha sostituito Salvo Sottile nel ruolo di padrone di casa del programma di mezzogiorno. Accanto a lui Anna Falchi, co-conduttrice per la terza stagione consecutiva della trasmissione, che vede tra l'altro l'innesto di Flora Canto. Un siparietto andato in scena all'inizio della puntata did lunedì 18 settembre è stato subito ripreso dei social.

Clamoroso sorpasso e tracollo di ascolti. Allarme per Pier Silvio

"Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero”, afferma Timperi entrando nella "piazza" de I Fatti Vostri per raggiungere il cast. Il primo saluto è proprio per Anna Fanchi: "Buongiorno. Come si dice buongiorno in svedese?“, è la battuta del conduttore in riferimento alle origini nordiche della collega. “Parti subito male, non hai studiato la mia biografia, comunque benvenuti Tiberio Timperi e Flora Canto”, è la replica di Falchi. “Ah, si dice così?! Grazie”, replica Timperi cavandosi d'impaccio.

La longeva trasmissione ideata da Michele Guardì è poi filata liscia, con la rassegna stampa, il gioco del Porcellino, l’intervista di Timperi a Novella Calligaris, la rubrica di Anna Falchi e Flora Canto sui consigli per la casa e per la spesa, e l’immancabile spazio deddicato all'astrologia con l'oroscopo Paolo Fox con la classifica settimanale dei segni zodiacali.