Mediaset, clamoroso sorpasso e tracollo di ascolti. Allarme per Pier Silvio

16 settembre 2023 a

a

a

L'inizio del nuovo Grande Fratello, reality-show che, stando alle dichiarazioni degli autori e di Pier Silvio Berlusconi, ha subito quest'anno importanti stravolgimenti, era tanto atteso quanto sotto la lente d'ingrandimento di tutto il Paese. Sebbene la partenza sembrasse buona, ora i dati parlano chiaro. Ieri, la seconda puntata del programma di cui Alfonso Signorini è il conduttore, non ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti. Anzi, è stato registrato un vero e proprio tracollo. A vincere la serata sono stati infatti i Tim Music Awards, la manifestazione alla quale partecipano i più grandi artisti italiani andata in onda su Rai 1.

Mediaset mette mano a Pomeriggio 5: allarme ascolti, cosa cambia

La prima puntata dei Tim Music Awards su Rai 1 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri, 15 settembre, con 2.382.000 telespettatori e il 17,5% di share. Crolla invece il supporto offerto dai telespettatori al Grande Fratello, che su Canale 5 ha ottenuto 2.008.000 telespettatori e il 16,1% di share (al debutto lunedì scorso aveva segnato il 23% con quasi tre milioni di spettatori). Il terzo posto se l'è aggiudicato Italia 1 con Non Stop, visto da 1.239.000 telespettatori pari al 7,6%.

"Come sto? Non facilissimo": Berlinguer vuota il sacco con De Gregorio

Rete quattro con la nuova stagione di Quarto Grado ha invece conquistato 997.000 telespettatori e il 7,6%, mentre Rai 2 con N.C.I.S ha registrato 847.000 telespettatori e il 4,7% e, a seguire, N.C.I.S. Hawaiì ne ha totalizzati 640.000 telespettatori e il 4,4%. Su La7 la ripartenza di Propaganda Live, il programma che ha come obiettivo quello di raccontare l'Italia tra informazione e ironia, ha segnato 715.000 telespettatori e il 5,9% di share e Rai 3 con 1985.