Massimo Giletti, ritorno alla domenica Rai? Voce clamorosa: "Se Mara Venier..."

Massimo Giletti verso la Rai. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti con il conduttore che secondo gli ultimi rumors avrebbe già avviato delle interlocuzioni con ii vertici di viale Mazzini dopo la chiusura di Non è l'Arena su La7. Secondo quanto riporta TvBlog c'è un progetto di massima per un ritorno in grande stile di Giletti, ma sono varie le pietanze che bollono in pentola. La più clamorosa è quella che porta alla domenica di Rai1 legata al futuro di Mara Vanier.

Il contratto tra Giletti e la rete di Urbano Cairo è scaduto a luglio, tra le polemiche e gli strascichi che conosciamo. A lanciare la bomba di un ritorno in Rai era stato Alberto Dandolo su Oggi, pista approfondita da TvBlog che aggiunge nuovi elementi, I colloqui fra il giornalista piemontese e i nuovi dirigenti della Rai ci sono anche se al "primo stadio". Tuttavia c'è già un progetto alle porte che rappresenta un cambiamento radicale per come abbiamo conosciuto Giletti in questi anni. Si parla di "almeno cinque puntate" su Rai1 "incentrate su grandi eventi. Non si tratterebbe dunque di un format vero e proprio", ma degli appuntamenti con la conduzione di Giletti dedicati "a grandi eventi", si legge nel retroscena. Parliamo di celebrazioni della tv e della radio, ad esempio. Ma si tratta di una soluzione di passaggio, perché "Giletti studierà insieme alla sua squadra un nuovo formato di inchiesta giornalistica, fra studio ed esterna, destinato per la prossima stagione tv nel prime time, probabilmente del giovedì di Rai2 o di Rai3".

Insomma, un ritorno graduale alla tv di inchiesta. Ma come detto tra le ipotesi c'è anche quella di suo ritorno alle 14 nella domenica pomeriggio di Rai1, la fascia che fu dell'Arena. Prospettiva legata "al futuro professionale di Mara Venier", spiega il sito, con la conduttrice che presentando la nuova edizione di Domenica In ha annunciato che, al netto di ripensamenti, quella al via sarà la sua ultima conduzione dello storico contenitore di Rai1.