Caterina Balivo: "Gruppo di lavoro che non amo". La frase che accende i dubbi

Il grande ritorno di Caterina Balivo su Rai 1. La conduttrice, amata dai telespettatori, ha dato il via alla stagione di La volta buona, il nuovo programma pomeridiano del servizio televisivo pubblico. Tullio Solenghi, Alessandro Tersigni, Chiara Baschetti, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Flavio Parenti tra i primi ospiti. Storie, dibattiti e sano intrattenimento. Balivo è sembrata più raggiante che mai. Poi, però, la conduttrice ha pronunciato la frase che ha scosso il pubblico in studio.

Balivo torna in Rai con un nuovo programma: gli ospiti e tutte le particolarità

Per spiegare che il suo gruppo di lavoro è in fase di rodaggio, dato che la trasmissione è nuova e dato che gli autori devono capire quanto consenso incontreranno le scelte fatte per il nuovo contenitore, Balivo ha detto: "Ce la metteremo tutta. Con un gruppo di lavoro fantastico, che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà". Le parole della conduttrice sono sembrate poco adatte per una diretta tv.

"Questione di stile": Balivo replica ai veleni di Cuccarini

Sui social network, infatti, gli utenti hanno commentato perplessi quanto affermato dalla padrona di casa di La volta buona. "Molto strano, anche perché avranno fatto delle settimane di preparazione della trasmissione. Non è che vanno in onda senza essersi mai visti", scrive qualcuno. "Qualsiasi sia il significato di questa frase, forse se la sarebbe dovuta tenere per sé, dire che ha un gruppo di lavoro che non ama ancora non è molto edificante, forse avrebbe potuto dire che ha un nuovo gruppo di lavoro con cui si stanno conoscendo", fa notare qualcun altro.

