Giletti torna con un programma sul web: il progetto prima del nuovo sbarco in Rai

12 settembre 2023 a

Massimo Giletti ha lasciato da mesi La7 dopo la sospensione improvvisa del suo Non è l’Arena e negli ultimi giorni si è fatta sempre più concreta la voce di un ritorno in Rai. Ma prima è in programma un altro progetto. A svelare i piani del conduttore televisivo è Il Foglio, che spiega che Giletti ha già pronta la costruzione di “un canale social, agganciato a una piattaforma su internet gestita da professionisti del settore, per tornare a produrre le specialità della casa, editoriali spettinati, inchieste, punti di vista forti”. Nonostante il turbolento addio alla rete di Urbano Cairo il volto noto della tv è sicuro di avere un grande pubblico pronto a seguirlo, anche in questa avventura inedita.

Non è ancora chiaro di che tipo di format si tratterà, se una sorta di appuntamento quotidiano sulla scia di Nicola Porro e la sua Zuppa di Porro, oppure se un qualcosa di più simile ad un vero e proprio programma televisivo come fece in passato Michele Santoro. Il tutto aspettando il ritorno in Rai, dove dovrebbe apparire a partire da febbraio con un programma di varietà.