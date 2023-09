Ascolti tv, il GF Vip batte Montalbano e Matano stacca subito Merlino

12 settembre 2023 a

Ottima partenza per la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, che ottiene in media, dalle 21.29 all’1.08, un ascolto di 2.994.000 spettatori con il 23,01% di share. Su Rai1, Il Giovane Montalbano (con un durata molto inferiore, dalle 21.36 alle 23.32) registra 3.154.000 spettatori e il 18,36% di share. Ma nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi (dalle 21.37 alle 23.31) è il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ad avere la meglio con una media di 3.666.000 spettatori e il 21,37% di share contro 3.145.000 e il 18,33% di share della fiction di Rai1. Al terzo posto, Lucy su Italia1, con 1.250.000 spettatori e il 6,83% di share. A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: In Viaggio con Barbero - Democrazia e Dittatura su La7 (977.000 spettatori, share 5,53%), Presa Diretta su Rai3 (797.000 spettatori, share 4,28%), Quarta Repubblica su Rete4 (780.000 spettatori, share 5,67%), Gunpowder Milkshake su Rai2 (597.000 spettatori, share 3.46%).

Al pomeriggio La vita in diretta su Rai1 con Alberto Matano ha superato all’esordio Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino: 18,2% contro 16,9% (la scorsa settimana era al 21,4%). Va forte già alla prima stagionale Uomini e Donne su Canale 5: media di 25,9% di share. Su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha registrato una media di 3.911.000 spettatori con il 21,3% di share. Al pomeriggio la prima di La Volta buona che ha visto il ritorno di Caterina Balivo sulla rete ammiraglia Rai ha ottenuto il 13,1% di share. È il debutto più alto degli ultimi anni per un programma del primo pomeriggio: Oggi è un altro giorno partì dal 9,99%, Vieni da me dal 10,59%.