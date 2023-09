Pomeriggio 5, la mano sul cuore di Myrta Merlino come Barbara d'Urso. Cosa c'è di nuovo

Francesco Fredella 05 settembre 2023 a

Sembra tutto come prima. Almeno a giudicare dalla prima puntata, Pomeriggio5 - che inizia un nuovo corso con Myrta Merlino - si rifà il look con il pubblico in studio. Questo è la vera novità. Lo studio del Palatino a Roma (addio a quello di Cologno Monzese) si popola come un tempo. Ma per il resto sembra di rivedere quel Pomeriggio5 di Barbara d’Urso.

Merlino debutta a Pomeriggio 5. Cosa dice in diretta a Barbara D'Urso

La Merlino, in apertura, emozionantissima, mette le mani sul cuore. E subito il pensiero va a Carmelita: nel tempo la conduttrice per anni al timone di Pomeriggio5 è stata attaccata per la sua gestualità. Che forse oggi manca a tante persone.

“Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie”, dice la Merlino. Ma le polemiche sui social non mancano: c’è chi chiama la d’Urso, che si rifugia in un religioso silenzio. Si trova a Londra e in un post sui social annuncia: “Ieri il mio primo giorno di scuola, vivrò a Londra per un periodo di tempo. Inizia una nuova avventura”.

“Giorni del dolore”. Merlino parte in quarta con due inchieste bomba

Ma torniamo a Pomeriggio5. Molta cronaca con inviati sparsi ovunque (proprio come accadeva nelle passate edizioni), senza però ricorrere al gossip, che per la verità già da alcuni anni era stato accantonato dalla d’Urso.

"Le prime sono sempre una grande emozione, è una prima volta molto speciale per me, non la dimenticherò mai. E' la prima volta a Pomeriggio Cinque, è la prima volta di una nuova casa, Canale 5", aggiunge con la Merlino. I telespettatori passano ai raggi X il suo Pomeriggio5 e c’è chi nota il gobbo cartaceo. Tra questi anche Dagospia. E nasce una nuova polemica.