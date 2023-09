Pomeriggio5, Merlino parte in quarta con due inchieste bomba

04 settembre 2023 a

Myrta Merlino ha deciso di abbandonare il timone de L’Aria che Tira su La7 per trasferirsi a Pomeriggio5 su Mediaset. La giornalista campana raccoglierà l’eredità di Barbara d’Urso e spiega come vuole impostare la conduzione del programma del Biscione: “Sono pronta al grande cambiamento, conscia del fatto che avrò davanti un pubblico diverso rispetto a quello che conosco. Allora riparto da me, da quella che sono, con le mie tante curiosità, con il mio essere forte e fragile, in grado di indignarmi e di commuovermi con lo spirito napoletano che mi ha forgiata. Voglio incontrare il pubblico, in studio e a casa, con il racconto del paese, della realtà che ci circonda. E come capita nella realtà, anche spiacevole e urticante. Partirò - l’annuncio a La Stampa - con Caivano e Palermo, disastri che richiedono risposte politiche, li dove lo Stato appare arretrato, un'inchiesta su paco Verde perché i riflettori non si spengono dopo i giorni del dolore”.

“Mi vado a interessare - prosegue Merlino nella presentazione - della vita degli altri, che sia popolare o patinata. E che cosa c'è di più popolare di una generazione che stiamo perdendo nella subcultura tecnologica? Come dicevo, userò Myrta mamma di ragazzi con paure e struggimento, il che non mi impedirà, da giornalista, di scendere i profondità dei fatti, con rispetto, pudore, rigore. La politica - la chiosa finale su un argomento spesso a lungo da lei dibattuto su La7 - ci sarà, ma non quella parla a se stessa ma che sa dare risposte alla realtà la circonda”.