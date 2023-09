Pomeriggio 5, il debutto di Myrta Merlino su Canale 5. Il messaggio a D'Urso

04 settembre 2023 a

Pomeriggio 5 è iniziato. Myrta Merlino ha debuttato su Canale 5. La prima puntata della nhuova stagione del talk era attesa da tempo. E Myrta Merlino, evidentemente emozionata ha salutato pubblico e staff. E ha fatto anche un saluto speciale a Barbara D'Urso si cui ha preso il testimone.

Finalmente siamo in onda con la nuova stagione di #Pomeriggio5!



Un grosso in bocca al lupo a @myrtamerlino e un saluto speciale a @carmelitadurso ❤️ pic.twitter.com/lJIn72mwkf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 4, 2023

"Le prime provocano sempre una grande emozione - ha detto Merlino in diretta appena entrata nello studio - E anche questa non la dimenticherò mai. Per me sono tante prime volte tutte insieme: la prima volta in questo orario pomeridiano e la prima volta su Canale 5. E oggi coincide con un altro evento importante per me: il ritorno del pubblico. Da quando c'è stato il Covid, infatti, non ho più avuto un vero pubblico in studio. E qui, invece, vedo i volti di tanti amici tutti insieme. Dalla mia vita passata porterò tanto amore e passione. E racconterò tutto con onestà e rigore. Sarò sempre dalla vostra parte. Prima di iniziare vorrei salutare chi ha condotto il programma per tanti anni. Ciao Barbara, grazie!". Poi il programma è iniziato e subito la cronaca è balzata in primo piano.