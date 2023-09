Pomeriggio 5, la disperazione della mamma di una delle cuginette. Cosa chiede a Meloni

Alice Antico 04 settembre 2023 a

Lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni di Caivano è un altro tema importante al centro della prima puntata di "Pomeriggio Cinque" condotta da Myrta Merlino. La grande esclusiva della Merlino è stata l’intervista fatta alla mamma di una delle due giovani vittime. Già in precedenza, qualche giorno fa, quando la premier Giorgia Meloni si era recata personalmente a Caivano, era arrivato un primo appello da parte di questa donna. Una vera richiesta di aiuto, più che un appello, per riuscire a portare via lei e la sua famiglia da un luogo che, inevitabilmente, marcherà la sua memoria per sempre. "Vorrei solo una cosa: chiedere aiuto a Giorgia Meloni per andare via da qua, un aiuto per i miei figli, per una casa", aveva detto la donna, in un video diffuso dal suo avvocato Angelo Pisani. “Porteremo questo appello alla presidente”, aveva risposto il legale. “E se i tempi dovessero essere lunghi, chiediamo la solidarietà di qualsiasi benefattore per aiutarvi ma sono sicuro che il governo avrà la soluzione per voi e i vostri figli”, avevano poi concluso.

"Voglio giustizia per mia figlia e mia nipote, voglio andare via da #Caivano"



A #Pomeriggio5 il messaggio della mamma di una delle due bambine abusate pic.twitter.com/HPMWDSwMyd — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 4, 2023

Nella prima puntata di "Pomeriggio 5" una nuova intervista in cui la madre, ancora scossa dai fatti, ha raccontato a Myrta Merlino di aver finalmente incontrato la figlia, che le ha chiesto “Mamma tutto bene?”. La donna ha risposti di “Sí”, e poi ha confessato “Sono stata contenta di essere andata a vederla”. Alla domanda “Sua figlia vuole tornare a casa di nuovo?”, la donna ha risposto positivamente e poi ancora si è lasciata andare al suo stato d’animo: “In questi giorni mi sono sentita tanto sola, sono delusa, voglio solo giustizia per mia figlia e mia nipote”. In conclusione, la madre ha ribadito: “I miei progetti futuri? Andarmene da Caivano, stare con i miei figli e basta, voglio solo cambiare vita”.