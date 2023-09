Il Grande Fratello di Alfonso Signorini raddoppia, quando andrà in onda

02 settembre 2023 a

Il Grande Fratello lancia la sua sfida. Come spesso accade quando riparte la stagione televisiva, anche quest'anno il reality di Canale 5 non vuole lasciare nulla di intentato. Per questo i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di raddoppiare la messa in onda del programma. Come riporta il sito di Davide Maggio, l'esordio avverrà lunedì 11 settembre ma poi ci sarà immediatamente il bis in programma venerdì 15 settembre.

Un attore e una chef alla corte di Signorini. Gli ultimi nomi del Grande Fratello

E proprio il venerdì sera ci sarà la sfida delle sfide sul piccolo schermo. Alfonso Signorini se la vedrà con Carlo Conti in lungo e in largo. Venerdì 15, infatti, il presentatore toscano e Vanessa Incontrada saranno i padroni di casa ai Music Awards. Ma non è finita qui perché dalla settimana successiva la sfida sul piccolo schermo si ripeterà tra Grande Fratello e Tale e Quale Show. In passato il duello se l'è spesso aggiudicato Carlo Conti. Vediamo se anche quest'anno si rispetterà il favore del pronostico.