Grande Fratello, un attore e una chef alla corte di Signorini. Gli ultimi nomi

Il nuovo Grande Fratello vip prende corpo. Il cast, secondo rumors, è in via di definizione. Tanti nomi, poche conferme ufficiali, troppe indiscrezioni. Adesso, spuntano anche l’attore Ciro Petrone e la chef tiktoker Rosy Chin, che potrebbero essere arruolati nella nuova edizione (la prima puntata è prevista per l'11 settembre). Su Biccy, sito molto amato e seguito, sono spuntati questi altri due nomi. Ma di chi si tratta? Rosy Chin è celebre su TikTok per realizzare uramaki all’italiana con tutti i prodotti tipici del nostro Paese. Ha origini giapponese ed è proprietaria del ristorante Yokohama a Milano.

Ma circolano anche molti altri nomi. Alex Schwazer, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Giampiero Mughini, Rosanna Fratello: questi sono solo alcuni dei papabili concorrenti del nuovo Grande Fratello vip. Opinionista, in studio, Cesara Buonamici, che occuperà un ruolo molto importante. Ma non lascerà affatto la conduzione del Tg5 delle 20, da anni è un volto di punta del telegiornale Mediaset. A volerla al Gf vip, come già raccontato, è stato Piersilvio Berlusconi. Una nuova avventura per lei e per il Grande Fratello vip. Che cambia pelle.