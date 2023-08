Grande Fratello, dopo Mughini spunta il nome del secondo concorrente

18 agosto 2023 a

Il Grande Fratello è tornato argomento attualissimo per chi è interessato al gioco di indiscrezioni e di retroscena che scatta in previsione dell'inizio della nuova stagione televisiva. Già ieri, infatti, era stata fatta circolare in rete la notizia secondo cui a entrare nella casa più famosa d'Italia sarebbe, tra gli altri, Giampiero Mughini. A renderlo noto è stato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. Oggi, però, a inserirsi in questo turbinio impazzito di voci, è stato TvBlog che, a sorpresa, ha lanciato sul web il secondo vip pronto a superare la celebre porta rossa.

Colpaccio di Pier Silvio Berlusconi: chi entrerà nella casa

Sarà Alex Schwazer il secondo protagonista della prossima edizione del reality-show di Canale 5. L'atleta altoatesino si racconterà ad Alfonso Signorini e ai numerosi telespettatori. D'altronde l'amministratore delegato di Mediaset l'aveva anticipato. Pier Silvio Berlusconi già da tempo ha annunciato un cambio di rotta e chiarito la volontà di eliminare dal programma il troppo trash. E quella di Alex Schwazer è senza dubbio una storia che poco ha a che fare con il mondo dei social e degli influencer. Per chi non lo ricordasse, il marciatore italiano, campione olimpico a Pechino 2008, venne poi squalificato nel 2012 e nel 2016 perché risultò positivo al doping e da lì finì al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica.

"Ha detto sì", retroscena Mughini-Grande Fratello: cosa trapela

La vicenda, raccontata benissimo dal documentario di Netflix “Il caso Alex Schwazer”, potrebbe venir snocciolata in diretta dal diretto interessato. Per ora nessuna conferma da parte degli autori del programma. Tuttavia, la presenza dell'atleta nella casa del Grande Fratello sarebbe pienamente in linea con quanto dichiarato da Berlusconi alla presentazione dei palinsesti di Mediaset.